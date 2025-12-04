Hoffnung auf mehr Tourismus: Thailand hebt Verkaufsverbot für Alkohol am Nachmittag auf

Silvester in Bangkok: Bier und Wein sind nun auch am Nachmittag erhältlich. Was steckt hinter der überraschenden Lockerung und welche Folgen hat sie für Urlauber und Einheimische?
Bangkok - Um den Tourismus anzukurbeln, hat Thailands Regierung ein für viele Urlauber verwirrendes Alkoholverbot aufgehoben. Seit 1972 durften nachmittags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr weder Bier- und Weinflaschen noch Spirituosen über die Ladentheken gehen. Offiziell hieß es, damit solle verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche nach Schulschluss Zugang zu Alkohol haben.