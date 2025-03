Tatort Flüchtlingsheim Kind in Schönwald vergewaltigt – Sechsjähriger schildert Missbrauch

Schlimme Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Schönwald: Ein Afghane hat dort ein Kind zum Oralverkehr gezwungen. Der Sechsjährige machte in seiner Aussage vor dem Amtsgericht Villingen deutlich, wie perfide der Täter vorgegangen war.