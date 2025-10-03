Hoffest in Mariaberg: Hier kann man dem Schäfer beim Scheren zuschauen

Und auch den Küken beim Schlüpfen: Beim Mariaberger Hoffest kann man ökologische Landwirtschaft hautnah und mit allen Sinnen erleben.
Neugierige sollten sich Sonntag, 12. Oktober, im Kalender anstreichen. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es auf dem Gelände der Bioland-Landwirtschaft, die zu den Mariaberger Werkstätten gehört, am Riedäcker 1 in Gammertingen-Mariaberg ein buntes Programm mit vielen Mitmachaktionen und Bewirtung für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei und barrierefrei möglich und bei Regenschauern ist für die Unterhaltung unter Dach gesorgt.