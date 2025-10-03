Hoffest in Mariaberg: Hier kann man dem Schäfer beim Scheren zuschauen

Und auch den Küken beim Schlüpfen: Beim Mariaberger Hoffest kann man ökologische Landwirtschaft hautnah und mit allen Sinnen erleben.

Neugierige sollten sich Sonntag, 12. Oktober, im Kalender anstreichen. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es auf dem Gelände der Bioland-Landwirtschaft, die zu den Mariaberger Werkstätten gehört, am Riedäcker 1 in Gammertingen-Mariaberg ein buntes Programm mit vielen Mitmachaktionen und Bewirtung für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei und barrierefrei möglich und bei Regenschauern ist für die Unterhaltung unter Dach gesorgt.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst mit Pfarrerin Danner. Die musikalische Begleitung dazu kommt vom Blechbläserensemble aus Mägerkingen. Für Kinder und neugierige Erwachsene ist im Anschluss einiges geboten: sie können dem Schafscherer bei der herbstlichen Schafschur über die Schulter blicken, bevor die Tiere wieder in den Stall kommen.

Gäste können selbst Filzen

Aus bunt eingefärbter Wolle können kleine Dinge wie eine Bleistifthülle oder bunte Bälle selbst gefilzt werden. Aus duftendem Heu basteln Kinder und Erwachsene gemeinsam Heutiere oder bauen Nistkästen für den eigenen Garten.

Handwerkliche Traditionen werden lebendig: Besucherinnen und Besucher können zuschauen, wie Besen gebunden werden – diese sowie Spazierstöcke können dann erworben werden. An der Seilerei stellen die Gäste selbst Seile in ihrer Wunschfarbe her.

Der Apfelsaft wird frisch gepresst

Aus erntereifen Äpfeln von den Mariaberger Streuobstwiesen wird frischer Apfelsaft gepresst, den die Besucher direkt genießen können. Rechtzeitig zum Hoffest schlüpfen wieder Küken – im Schaukasten können die Besucher beim Schlüpfen zusehen.

Für junge Rennfahrer gibt es den großen Kettcar-Parcours mit verschiedensten Kettcars und kleinen Herausforderungen wie Strohtunnel oder Wippe. Aus getrockneten Kräutern und Meersalz können die Gäste im Mörser ihr eigenes Kräutersalz herstellen. Eine Künstlerin zaubert beim Kinderschminken verschiedene Wunschmotive in die Gesichter.

Es soll ein schöner Familientag werden

Das Catering stellt die Mariaberger „Bildung & Service“ mit deftigen Leckereien in Bioland-Qualität und Getränken. Zur kulinarischen Vielfalt gehören auch herzhafte Speisen aus den biologischen Erzeugnissen der eigenen Landwirtschaft. „Das Hoffest bietet die Gelegenheit, nachhaltige Landwirtschaft hautnah zu erleben und gleichzeitig einen schönen Herbsttag mit der ganzen Familie zu ,“ heißt es seitens der Veranstalter.