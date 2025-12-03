Hoffen auf zweite Chance: Gemeinderat stoppt Solarpark – Neudinger Landwirt ist verärgert und enttäuscht

Der Solarpark in Neudingen ist vorerst vom Tisch. Die Landwirte sind enttäuscht von dem Ratsbeschluss. Der Neudinger Thomas Hogg hält an seinen Plänen fest.
Drei Jahre Planung sind dahin: Der Donaueschinger Gemeinderat hat am 11. November nach einer nur zehnminütigen Präsentation der Projektentwickler und auf Basis einer schriftlichen Vorlage der Stadt entschieden, dass bei Neudingen kein Solarpark weitergeplant und gebaut werden soll. Als Argument gegen das Projekt brachten die Räte unter anderem vor, dass wertvolles Ackerland verloren gehen würde. Zudem forderten einige Räte eine Obergrenze für großflächige PV-Anlagen, um das Landschaftsbild der Baar zu bewahren.