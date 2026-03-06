Hoffen auf Geld vom Land: Wildberg nimmt einen neuen Anlauf

Der Evangelische Kindergarten im Wildberger Gemeindezentrum soll mit Landeszuschüssen modernisiert werden. Jetzt wird ein weiterer Förderantrag gestellt.
„Wir wollen einen zweiten Anlauf nehmen“, erinnerte Abteilungsleiter Till Brieger daran, dass das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ im vergangenen Jahr stark überzeichnet war und die Schäferlaufstadt nicht zum Zug kam. Der Wildberger Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für eine erneute Antragstellung für den baden-württembergischen Investitionspakt.