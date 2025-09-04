Hoffen auf ersten Sieg: Der SC Lahr II ist auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

Beim SV Ottenau soll es für den SC Lahr II nun endlich mit ersten „Dreier“ in der Landesliga klappen. Ob man dabei auf personelle Unterstützung von oben zählen kann, ist noch offen.
Landesliga: SV Ottenau – SC Lahr II (Samstag, 15.30 Uhr). Eines haben die beiden Gegner von Samstagmittag gemeinsam: Beide warten in dieser Saison noch auf den ersten Sieg. Die Lahrer Reserve hat aus drei Spielen bislang einen Punkt geholt, Ottenau hat seine beiden Partie bislang jeweils ohne eigenen Treffer verloren.