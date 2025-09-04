Hoffen auf ersten Sieg: Der SC Lahr II ist auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis

Beim SV Ottenau soll es für den SC Lahr II nun endlich mit ersten „Dreier“ in der Landesliga klappen. Ob man dabei auf personelle Unterstützung von oben zählen kann, ist noch offen.

Landesliga: SV Ottenau – SC Lahr II (Samstag, 15.30 Uhr). Eines haben die beiden Gegner von Samstagmittag gemeinsam: Beide warten in dieser Saison noch auf den ersten Sieg. Die Lahrer Reserve hat aus drei Spielen bislang einen Punkt geholt, Ottenau hat seine beiden Partie bislang jeweils ohne eigenen Treffer verloren.

Man könnte also durchaus von einem Kellerduell sprechen, das auf den Aufsteiger SC Lahr II wartet. „Beide suchen ein Erfolgserlebnis, es könnte ein intensives Spiel werden“, vermutet daher der Lahrer Trainer Dino Piraneo.

Den Gegner schätzt er dabei deutlich besser ein, als es der Tabellenstand nach dem dritten Spieltag vermuten lässt. „Das ist ein gestandener Landesligist“, sagt er über den Tabellenvorletzten. Zum Vergleich: Die Lahrer Reserve steht einen Platz davor auf Rang 14 und wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Spielklasse.

Personelle Situation ist derzeit noch unklar

Diesen würden Piraneo und Co. gerne beim SV Ottenau einfahren. Inwieweit der Coach für dieses Unterfangen auf personelle Unterstützung aus der ersten Mannschaft zurückgreifen kann, konnte er am Donnerstagmittag noch nicht abschließend sagen.

Denn die Verbandsliga-Mannschaft der Lahrer spielt parallel zu Hause gegen Salem und muss dabei laut Piraneo wohl auf den ein oder anderen Spieler verzichten – unter anderem auf Carsten Giedemann verzichten, der vergangenen Sonntag bei der Reserve gegen Durbachtal in der Startelf stand.

Daher ist noch unklar, ob die zweite Mannschaft Unterstützung von oben erhält. Wünschenswert wäre es für Piraneo: „Die Erfahrung tut uns gut.“ Doch auch ohne Spieler mit Verbandsliga-Erfahrung ist das Ziel für den SC Lahr II klar. „Wir sind Sportler: Wir rechnen uns immer etwas aus“, sagt Piraneo. Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft in der Tabelle einen kleinen Sprung machen und wäre damit endgültig in der neuen Spielklasse angekommen. Offenburger FV – Rastatter SC/DJK (Samstag, 15 Uhr). Verbandsliga-Absteiger trifft auf den Aufsteiger aus der Bezirksliga: Rein nominell dürfte die Partie am Samstag in Offenburg eine klare Sache sein. Allerdings: Der OFV tut sich nach dem Umbruch im Sommer in der für ihn völlig unbekannten Landesliga noch etwas schwer. Das belegen auch die Zahlen: Ein Sieg steht zwei Niederlagen gegenüber.

Zuletzt eine 2:0-Führung noch verspielt

Die Partie gegen den Vorjahresmeister aus Rastatt ist daher alles andere als ein Selbstläufer für die Ortenauer, die in der vergangenen Woche in Bühl eine 2:0-Führung zur Pause noch verspielten. Um in der Tabelle nicht früh den Anschluss ans vordere Drittel zu verlieren, ist daher ein Heimsieg nötig.