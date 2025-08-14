Hoffen auf ein Hammerlos: Auf diese Topteams könnten Bösingen und Holzhausen im WFV-Pokal treffen

TSG Balingen, Stuttgarter Kickers oder jemand ganz anderes – auf wen treffen der VfB Bösingen und der FC Holzhausen im WFV-Pokal-Achtelfinale? Die Antwort gibt’s am Sonntag.
Bösingens Trainer Peter Leopold hofft auf einen namhaften und hochklassigen Gegner wie die Stuttgarter Kickers oder den SGV Freiberg, der FC Holzhausen will sich überraschen lassen, „wie der Gegner heißen wird“. Klar ist auf jeden Fall: Landesligist VfB Bösingen und der Verbandsligist aus dem Sulzer Teilort stehen im Achtelfinale des WFV-Pokals.