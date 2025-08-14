Hoffen auf ein Hammerlos: Auf diese Topteams könnten Bösingen und Holzhausen im WFV-Pokal treffen

TSG Balingen, Stuttgarter Kickers oder jemand ganz anderes – auf wen treffen der VfB Bösingen und der FC Holzhausen im WFV-Pokal-Achtelfinale? Die Antwort gibt’s am Sonntag.

Bösingens Trainer Peter Leopold hofft auf einen namhaften und hochklassigen Gegner wie die Stuttgarter Kickers oder den SGV Freiberg, der FC Holzhausen will sich überraschen lassen, „wie der Gegner heißen wird“. Klar ist auf jeden Fall: Landesligist VfB Bösingen und der Verbandsligist aus dem Sulzer Teilort stehen im Achtelfinale des WFV-Pokals.

In der Runde der letzten 16 ist so manch namhafter Gegner aus den höheren Ligen mit im Lostopf. In diesem gibt es nun keine regionale Begrenzung mehr, jeder kann auf jeden treffen. Und so winkt den beiden Teams aus der Region ein Hammerlos.

Denn die von Leopold genannten Teams aus der Regionalliga, die Stuttgarter Kickers und Freiberg, haben am Mittwoch beide ihr Achtelfinal-Ticket gebucht. Die Freiberger machten es dabei spannend: Erst in der 90. Minute fiel der 4:3-Siegtreffer.

Ebenfalls aus der Regionalliga dabei ist Vorjahresfinalist TSG Balingen, der sich mit 4:2 bei den Young Boys Reutlingen durchsetzte und am Sonntag ebenfalls gespannt auf die Auslosung in Bösingen schauen wird. Überraschend nicht mehr in der Verlosung ist Oberligist SSV Reutlingen, der im Elfmeterschießen am Landesligisten VfL Pfullingen scheiterte.

Zwei große Namen spielen erst in zwei Wochen

Noch unklar ist, ob die zwei Favoriten SG Sonnenhof Großaspach – Titelverteidiger und Regionalligist – und Drittligist SSV Ulm im Achtelfinale mit dabei sind. Weil beide Teams im DFB-Pokal am Wochenende antreten, finden ihre Drittrunden-Begegnungen erst in knapp zwei Wochen statt. Vor allem Großaspach steht beim Oberligisten Bietigheim-Bissingen vor einer hohen Hürde.

Fünf Landesligisten, drei Verbandsligisten und drei Oberliga-Teams

Eines ist aber bereits klar: Es dürfte am Sonntag in Bösingen spannend werden, ob es im Achtelfinale zu Pokalkrachern in der Region kommt. Denn auch Duelle gegen Teams aus der Landesliga (insgesamt fünf Teams, inklusive Bösingen, sind noch dabei), Verbandsliga (3 Teams) oder Oberliga (3 Teams) sind möglich.