„Hoffe, dass ich starten darf“: Junior Adamu trifft mit dem SC Freiburg auf seinen Ex-Club

Der international noch ungeschlagene SC Freiburg trifft in der Europa League auf zum Siegen verdammte Salzburger. Für Junior Adamu ist es ein ganz besonderes Spiel.
Während Julian Schuster als Trainer des SC Freiburg die Pressekonferenzen vor den Bundesligaspielen alleine absolviert, wird er vor Europa-League-Partien stets von einem Spieler begleitet. In Bologna fiel die – nahe liegende – Wahl auf den Italiener Vincenzo Grifo, in Nizza saß der Franzose Jordy Makengo neben seinem Coach auf dem Podium.