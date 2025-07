Krise in Rottweils Nachbarkreis Millionenverluste in Krankenhäusern – wie ist die Lage in der Helios Klinik?

Für Krankenhäuser sind die Zeiten herausfordernd – das Klinikum in VS verzeichnet Millionenverluste. Wie ist die Lage an der Helios Klinik Rottweil? Wir haben nachgefragt.