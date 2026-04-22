Hofbauernhof in Schömberg: Wie sich Klimaschutz praktisch auf dem Acker umsetzen lässt

Agroforst kommt bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gut an – auch in Schömberg.
Lebendiger Boden, stabile Ernte, höhere Klimaangepasstheit: Mit diesem Ziel hat Landwirt Andreas Hofstätter vom Hofbauernhof in Schömberg mit rund 15 Freiwilligen an zwei Tagen rund 400 Bäume und Sträucher auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche gepflanzt. Denn Agroforst-Strukturen tragen dazu bei, Wasser länger in der Fläche zu speichern – sowohl in Dürrephasen als auch bei Starkregen-Ereignissen. Das schreibt der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord in einer Pressemitteilung.