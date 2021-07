1 Die Herzen von Schnäppchenjäger dürften bei dieser Aussicht schon höher schlagen: Am Samstag ist wieder großer Gartenflohmarkt. Foto: Pixabay

99 Luftballons wie in Nenas gleichnamigem Sommerhit werden es nicht sein, aber fast: 90 Teilnehmer nämlich haben ihren Hut für den wohl größten Outdoor-Flohmarkt der Doppelstadt in den Ring geworfen und werden ihre Stände am Samstag mit Ballons schmücken.

VS-Villingen - Es ist der Trend in Großstädten schlechthin: Privatleute schlagen auf ihren Grundstücken Zelte auf oder positionieren Verkaufstische in ihren Einfahrten, in Gärten sowie Garagen, und laden zum fröhlichen Stöbern sowie Handeln ein. Als Haus- und Hof- oder Garagenflohmärkte wird diese Art von Veranstaltung dort dann meist auf großflächigen, in den Innenstädten weit verteilten Plakaten angepriesen. Der kleine aber feine Unterschied: In den Metropolen machen das meist professionelle Flohmarktveranstalter, die sich auf diese neue – und denkbar bequeme – Art des Markttreibens spezialisiert haben. Hier, in Villingen, ist es dem Engagement einer Einzelperson zu verdanken: Sabine Bonath.

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erzählte die Südstadt-Bewohnerin, wie sie von der Idee Feuer gefangen hat. Es war bereits vor Jahren, als sie bei Freunden in München zum ersten Mal von solch einem Gartenflohmarkt und dem dahinter stehenden Konzept hörte: Anstelle eines Flohmarktes in einer Lagerhalle oder auf einem Festplatz, öffnen Privatleute die Tore zu ihren Grundstücken, bauen dort Tische auf und bieten ihre Waren feil.

"Ich fand das eine total tolle Sache – das wäre etwas für die Südstadt!" Gesagt, getan. Bereits zum zweiten Mal stellt die 46-Jährige nun ein solches Event auf die Beine. Das Veranstaltungsdatum war mit dem kommenden Samstag, 17. Juli, rasch gefunden. Die Einladung an die Flohmarkt-Beschicker stand. Und die Resonanz übertraf abermals die Erwartungen: Rund 90 Südstadter meldeten sich an.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Margot Uhing erstellte Sabine Bonath einen Lageplan, aus dem hervorgeht, wo genau die einzelnen Flohmarktstände am 17. Juli zu finden sein werden, und auch die Plakate für das Event gingen schon wieder in Druck. Am 17. Juli also findet der zweite Garten- und Hofflohmarkt in der Villinger Südstadt statt. Zwischen 14 und 20 Uhr stellen die teilnehmenden Bewohner ihren Flohmarktstand auf ihrem Gelände auf. Das Gebiet erstreckt sich von der Obrist-Aescher-Straße, der Weiherstraße bis zum Walkebuck und der Saarlandstraße.

Luftballon zeigenden Besuchern den richtigen Weg

Alle Interessierten sind zum einem Spaziergang oder einer Radtour durch die Südstadt eingeladen – "sicherlich wechselt die ein oder andere Rarität an diesem Nachmittag den Besitzer", kündigt Sabine Bonath verheißungsvoll an. Wer sich nicht mit einem Lageplan auf Schnäppchenjagd begeben, sondern lieber treiben lassen will, kann auch das tun: Alle beteiligten Häuser sind mit Luftballons geschmückt. Es gibt auch noch etliche Stände, die nicht auf dem Plan vermerkt sind. "Es lohnt sich also nach Ballons Ausschau zu halten."