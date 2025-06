Messerattacke in Offenburg 45-Jähriger stirbt nach Streit in Gemeinschaftsunterkunft

Was der Auslöser der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Offenburg war, ist unklar. Einer von ihnen zückt ein Messer. Nun ermittelt die Polizei.