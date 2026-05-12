Hörbücher: Hogwarts im Hörbuch – Harry Potter kommt in neuer Version

1 Zum Zauberlehrling Harry Potter kommt eine neue Hörbuchproduktion. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa Die Zauberwelt von Harry Potter soll ab November in neuen Hörbüchern lebendig werden. Wer leiht Dumbledore und Voldemort die Stimme?







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Berlin - Die Fans des Zauberlehrlings Harry Potter können sich ab Herbst auf neue, aufwendig gestaltete Hörbücher freuen. Der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version ("Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions") folge nun eine deutsche Variante, teilten sie mit.