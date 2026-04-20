Höhli-Teufel Hasel: Ein Höhli-Teufel führt die Schopfheimer Fasnacht an

Die Höhli-Teufel Hasel blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
Ein besonderes Glanzlicht der diesjährigen Fasnacht war unter anderem, dass der Höhli-Teufel Max Glöggler als „Max vom Viehmärt“ das Regiment der Schopfheimer Fasnacht übernommen hat, hieß es bei der Mitgliederversammlung der Höhli-Teufel Hasel. Die Vorsitzende Sina Meurkes und Schriftführerin Natalie Odenbach ließen das vergangene Jahr Revue passieren und Lisa Haberer stellte stellvertretend für den Kassierer die Vereinsfinanzen vor.