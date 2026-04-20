Höhli-Teufel Hasel: Ein Höhli-Teufel führt die Schopfheimer Fasnacht an

Die Höhli-Teufel Hasel blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Ein besonderes Glanzlicht der diesjährigen Fasnacht war unter anderem, dass der Höhli-Teufel Max Glöggler als „Max vom Viehmärt“ das Regiment der Schopfheimer Fasnacht übernommen hat, hieß es bei der Mitgliederversammlung der Höhli-Teufel Hasel. Die Vorsitzende Sina Meurkes und Schriftführerin Natalie Odenbach ließen das vergangene Jahr Revue passieren und Lisa Haberer stellte stellvertretend für den Kassierer die Vereinsfinanzen vor.

Rückblick: Die Höhli -Teufel Hasel zählen derzeit 52 aktive Mitglieder davon 32 Erwachsene und 20 Kinder und Jugendliche sowie 52 Passivmitglieder. Neben einem aktiven Narrenfahrplan wurden auch einige andere Aktivitäten wie Ausflüge, Wanderungen und eine Weihnachtsfeier durchgeführt. Selbstverständlich nahmen Die Höhli-Teufel am Fasnacht-Sonntag am Schopfheimer Umzug teil, hieß es.

Wahlen: Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden die stellvertretende Vorsitzende Desiree Krug, Schatzmeister Reiner Geiger sowie die Beisitzerinnen Saskia Makelki und Tina Greiner wieder gewählt.

Ehrungen: Für elf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sandra Haas und Tim Trefzer geehrt sowie Matthias Senger für 22 Jahre.

Ausblick: Die Höhli-Teufel bewirten wie gewohnt am 1.Mai und Vatertag am Dreschschopf in Hasel.