Christian Eckert (links) und Tobias Schmidt sind erfahrene Höhlenrettungstaucher.

Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel. Stück für Stück robben Christian Eckert und Tobias Schmidt durch schlammige Schächte, quetschen sich durch zahlreiche Engstellen und erklettern glitschige Felswände. Selbst Siphons, also Durchgänge, die unter Wasser stehen, müssen passiert werden. Nein, die beiden sind nicht Teilnehmer eines neuen TV-Formats, sie müssen keinen abgefahrenen Parcours möglichst in Rekordzeit überwinden. Sie sind Mitglieder der Höhlenrettung. Die wird in Baden-Württemberg immer dann gerufen, wenn unter Tage eine Person in Not geraten ist.