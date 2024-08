Höhere Verkehrssicherheit?: Das sagt der ADAC zur Blackbox- und Assistenzsystempflicht

1 Werden die Straßen durch die neuen Vorschriften sicherer? Foto: dpa/Patrick Seeger

Seit dem 7. Juli ist ein Event Data Recorder (EDR), auch Blackbox genannt, in neuzugelassenen Autos Pflicht. Die EU schreibt auch den Einsatz zahlreicher weiterer Assistenzsysteme vor. ADAC-Sprecher Micha Gebhardt äußert sich positiv, kritisiert aber ein vorgeschriebenes Assistenzsystem deutlich.









Link kopiert



Der jetzt verpflichtend in Autos eingebaute Event Data Recorder (EDR), also die Blackbox, ist in der Regel im Airbag-Steuergerät des Autos verbaut. Daten wie die Geschwindigkeit, Lenkwinkel und Motordrehzahl werden erfasst. Ausgewertet werden darf die Blackbox in der Regel nur nach einer richterlichen Anordnung oder einer Anordnung der Staatsanwaltschaft.