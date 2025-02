1 Der Donaueschinger Schlosspark ist beliebt bei Gassigängern. Doch fürs Tier müssen diese nun tiefer in die Tasche greifen. Foto: Niklas-Marco Dinauer

Wer in Donaueschingen einen oder mehrere Hunde besitzt, muss seit diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Hundesteuer wurde um rund 33 Prozent erhöht. Das spült eine ordentliche Summe in die Stadtkasse. Durch die neuen Steuersätze wird mit Erträgen in Höhe von 155 000 Euro jährlich gerechnet, welche zweckgebunden eingesetzt werden sollen.