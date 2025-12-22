Höhere Gebühren in Empfingen: Kindergärten verursachen ein Millionen-Defizit

Kinderbetreuung wird immer teurer: Die Gemeinde Empfingen erhöht den Zuschuss für den katholischen Kindergarten. Ab 2026 sind höhere Kita-Gebühren angekündigt.
Die Römisch-katholische Kirchengemeinde Empfingen-Dießener Tal erhält für ihren Kindergarten St. Georg in Empfingen rückwirkend zum 1. Januar 2025 mehr Geld von der kommunalen Gemeinde. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Bislang lag die kommunale Defizitbeteiligung an dem katholischen Kindergarten bei 90 Prozent der Kosten. Der Anteil der Kommune steigt nach dem Beschluss auf 93 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das: Anstatt 904 000 Euro trägt die Gemeinde für 2025 Kosten von rund 934 000 Euro am Kindergarten mit. 2026 werden statt rund 792 000 Euro etwa 818 000 Euro fällig.