Höhere Einnahmen: Glücksspiel spült mehr Geld in Oberndorfs Kassen

Rund 80 000 Euro mehr als geplant hat die Vergnügungssteuer 2025 bis Ende Sommer eingebracht. Wir fragen nach: Ist ein Boom der Glücksspielbranche in Oberndorf die Ursache?
Höhere Einnahmen hatten deutliche Verbesserungen im Oberndorfer Haushalt ergeben. Der Löwenanteil entfiel dabei auf Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer. Aber auch die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer lagen um rund 80 000 Euro über den Erwartungen. Steckt dahinter ein Boom bei Glücksspielbetrieben und Geldspielautomaten? Wir fragen bei der Stadt nach.