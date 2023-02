1 Sind die Getränke auf der Fasnet teurer geworden? (Symbolfoto) Foto: Vershinin89/ Shutterstock

Die Narren sind los - ausgelassene Stimmung und farbenfrohe Verkleidungen stehen auf dem Programm. Obwohl sich die Feiernden freuen, dass die Fasnet wieder stattfindet, hat die Inflation die fünfte Jahreszeit im Griff. Wird das auch an den Getränkekosten deutlich? Wir haben die Preise auf diversen Fasnetsveranstaltungen verglichen.















Link kopiert

Schon seit Anfang Januar finden in der Region zahlreiche närrische Veranstaltungen statt. Für die Besucher ist dort gut für das leibliche Wohl gesorgt. Doch müssen die Narren dafür nun tiefer in die Tasche greifen als bisher?

Der deutsche Brauer-Bund hat für das Jahr 2023 massive Preiserhöhungen angekündigt. Durch die stark gestiegenen Kosten bei Rohstoffen und Energie müssen sich auch die Kunden künftig auf höhere Bierpreise einstellen. Eine Stichprobe der Bierpreise auf den Fasnetsveranstaltungen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Zollernalbkreis, Ortenaukreis und in den Kreisen Freudenstadt und Rottweil zeigt, dass der Preis für Bier (0,33 Liter) bei drei Euro liegt. Einen halben Liter Bier bekommt man für 3,50 Euro. In der Besenwirtschaft der Villinger Katzenmusik, auf dem Ringtreffen in Nusplingen, bei der Narrenzunft Salzstetten und auf dem Offenburger Narrentreffen unterscheiden sich die Preise kaum. Das liegt daran, dass auf diesen Events und in den Besenwirtschaften der Narrenvereine meist Ehrenamtliche helfen, die nicht bezahlt werden müssen.

Wirft man einen Blick auf die Preisliste des Villinger Katzenmusikballs, der in der Neuen Tonhalle stattgefunden hat, ist ein kleiner Unterschied bei den Preisen erkennbar: Dort liegt der Preis für ein kleines Bier (0,33 Liter) bei 3,50 Euro. Der Grund ist plausibel: Bei den Veranstaltungen in der Neuen Tonhalle legt ein Caterer die Preise in Absprache mit dem Hallenmanagement und der Narrenzunft fest. Die Getränke werden vom Servicepersonal an den Tisch gebracht. So schlagen sich die Personalkosten in den Getränkepreisen nieder, erklärt Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Tourismus-Gesellschaft (WTVS).

So viel kosten Getränke in der Bar

Wer statt Bier lieber Wein trinkt, muss auf den närrischen Events für einen Viertelliter Wein zwischen 3,50 Euro und vier Euro rechnen. Weinschorle gibt es in der Region im Durchschnitt für drei Euro. Bei den Villinger Bällen in der Neuen Tonhalle für 3,80 Euro. Allein auf der Teufelsnacht in Aichhalden hat das Schorle nur 2,50 Euro gekostet.

An der Bar müssen die Fasnetsfreunde dann meist noch ein bis zwei Euro für die Drinks drauflegen. Ein Mischgetränk mit Wodka (4 cl) kostet dieses Jahr auf den von uns abgefragten Veranstaltungen vier Euro. Jacky Cola 50 Cent mehr. Eine Flasche Sekt ist für 12 bis 15 Euro erhältlich.

Wasser kostet bis zu drei Euro

Mineralwasser (0,5 Liter) gab es beim Jubiläum der Villinger Katzenmusik im Stüble, also der Besenwirtschaft des Narrenvereins, für zwei Euro. Gleich wie bei der Teufelsnacht in Aichhalden und beim Narrentreffen in Offenburg. Beim Ringtreffen in Nusplingen kostet das Mineralwasser 2,50 Euro, bei der Narrenzunft Salzstetten sogar drei Euro.