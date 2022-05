4 Auch beim Sonnenuntergang einen Ausflug wert: der Magdalenenberg in Villingen. Foto: Riedel

Höher, schöner, weiter - der Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen Höhen und Tiefen bietet vielerorts ein herrliches Panorama.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Wer hat es in den vergangenen zwei Jahren nicht ausgiebig getan: Spazieren, Wandern und dabei die Seele baumeln lassen. In der Region gibt es eine Fülle toller Wanderwege und erlebnisreicher Routen, die zu begehen sich lohnt. Doch manche Ausblicke, die lohnen sich ganz besonders. Wir verraten, welche!

Das Hubenloch

Oberhalb der historischen Innenstadt Villingens thront das Hubenloch – zentral gelegen und doch eine richtig grüne Parkanlage mit allem was dazu gehört: Wunderschöner Bepflanzung eines Rosengartens, gemütlichen Spazierwegen, Ruhebänken und seit 2008 sogar einem Aussichtsturm. Wer ihn erklimmt, dem bietet sich aus 25 Metern Höhe ein umfassender Rundblick über die Stadt – selten kann man über Villingen aus so geringer Entfernung einen so guten Überblick gewinnen.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: kostenfrei

Adresse: Zugang zum Hubenloch an der Ecke Romäusring/Vöhrenbacher Straße, 78050 Villingen-Schwenningen

Webseite: schwarzwald-tourismus.info

Brendturm

Der Turm über Furtwangen ist auch von außen hübsch anzusehen mit der schmalen Treppe, die sich an seiner Mauer entlang spiralförmig zur Aussichtsplattform hochwindet. Doch oben erst eröffnet sich dem Besucher – je nach Wetterlage – ein atemberaubender Blick bis weit in den Schwarzwald hinein – der Aufstieg lohnt sich zu jeder Zeit, mal erhascht man den Blick auf ein faszinierendes Wolkenspiel, dann wieder auf sattes Grün, ein anderes mal auf eine ruhige, glitzernde Schwarzwälder Schneelandschaft. Wenn das Wetter mitspielt, sieht man von hier die Schwäbische Alb, die Vogesen, bis hin zu den Alpen.

Öffnungszeiten: die Öffnungszeiten werden individuell vom Schwarzwaldverein Furtwangen geregelt, üblicherweise wird nach den Osterfeiertagen bis zum Winter geöffnet

Eintritt: frei

Adresse: Auf dem Brend 7, 78120 Furtwangen

Webseite: brendturm.panoramax.com

Magdalenenberg

Eigentlich ist es ein keltischer Grabhügel und als solcher, 740 Meter über dem Meeresspiegel bei Villingen gelegen, eine echte historische Besonderheit. Doch der Magdalenenberg, zu dem der so genannte Keltenpfad führt, kann noch mehr: Er bietet eine tolle Aussicht auf das Umland und die Stadt Villingen. Kein Wunder, dass man hier gerne mal die Picknickdecke auslegt oder zu Silvester das Feuerwerk bestaunt.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Eintritt: frei

Adresse: etwa zwei Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Villingen, Einstieg über die Roggenbachstraße oder den Südweg, 78052 Villingen-Schwenningen

Webseite: schwarzwald-tourismus.info

Fürstenberg

Zu Hüfingen gehört nicht nur der Ortsteil Fürstenberg, sondern auch der gleichnamige Berg, der Hausberg des beschaulichen Dorfes. Beliebt bei Spaziergängern, Wanderern, Wintersportlern und Mountainbikern gleichermaßen – und sogar bei Hochzeitspaaren, die sich hier allzu gerne trauen lassen, lädt er auf 917 Metern über Meereshöhe mit einem atemberaubenden Panorama ein – der Blick schweift hier vom Schwarzwald bis hinüber zu den Schweizer Alpen, die bei entsprechendem Wetter besonders schön zu sehen sind.

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Eintritt: frei

Adresse: 78183 Hüfingen-Fürstenberg

Webseite: huefingen.de

Wanne

Es war im Jahr 1888 als auf der Wanne bei Villingen ein 30 Meter hoher Turm von der Aussichtsturmgenossenschaft errichtet worden ist. Dort steht er nun – und seine Aussichtsplattform verspricht nach dem Aufstieg über 150 Stufen eine tolle Aussicht über die Stadt.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Auf der Wanne 26, 78048 Villingen-Schwenningen

Webseite: schwarzwald-tourismus.info

Alpenpanorama bei Döggingen

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – von Döggingen aus kann man sie sogar sehen, die Alpengipfel. Vom Säntis bis zum Berner Oberland reicht hier der Blick. Vor allem im Herbst und Frühjahr reicht die Sicht bei klaren Wetter bis zur Alpenkette – eine Alpenpanoramatafel erläutert dem Betrachter, was genau er da vor Augen hat.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: An der Straße K5739, Bräunlinger Stadtteil Döggingen

Webseite: braeunlingen-tourismus.de

Höchstberg

Der Höchstberg bei Eisenbach ist einer dieser Aussichtspunkte, von welchen aus man den Schwarzwald mit jeder Faser erspüren kann. Schon der Weg dorthin ist ein Erlebnis, so führt der Panoramawanderweg vorbei an traumhaft gelegenen Bauernhöfen. Und der Höchstberg an sich bietet einen Weitblick über die Hochebene hinweg bis zu den Schweizer Alpen.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Guter Startpunkt zur etwa vier Kilometer langen Wanderung ist bei den Sportanlagen in Eisenbach, B31 zwischen Freiburg und Donaueschingen – Ausfahrt Neustadt-Mitte L172, Richtung Reichenbach/Schwärzenbach/Eisenbach

Webseite: eisenbach.de

Eichbergstutz

In Blumberg führt ein lohnender Abstecher zum Eichbergstutz. Mit seinen 914 Metern Höhe lädt er zum Verweilen ein – die Aufenthaltsqualität aber ist nicht nur dem dort gelegenen Grillplatz vor der Eichberghütte zu verdanken, sondern auch dem Ausblick. Bei klarem Wetter reicht die Sicht von hier bis ins 150 Kilometer entfernte Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Eine 3,60 Meter lange Panoramatafel stellt Orts-, Berg-, Höhen- und Entfernungsangaben sowie die landschaftlichen Besonderheiten dar.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Blumberg-Achdorf, Außer Ort

Webseite: stadt-blumberg.de

Vierbahnenblick

Hoch über dem Gutachtal nahe Schonach eröffnet der Vierbahnenblick eine imposante Aussicht auf die Bahnlinie der Schwarzwald-Bahn und die Landschaft. Gleich viermal sind Züge aus Hornberg oder St. Georgen zu sehen, wenn sie die Doppelschleife von Triberg durchlaufen. Besonders der Steg an Station 4 bietet einen erlebnisreichen Überblick.

Öffnungszeiten: jederzeit

Eintritt: frei

Adresse: Schonachbach 12, 78136 Schonach

Webseite: schwarzwaldbahn-erlebnispfad.de

Stöcklewaldturm

127 Stufen Aufstieg, die sich lohnen: Die Aussichtsplattform des Stöcklewaldturms bei Furtwangen ist nicht umsonst ein beliebtes Ausflugs- und Rastziel: Das 1100 Meter hoch gelegene Stöcklewaldrelais, das bei Amateurfunkern bekannt ist, da es das zweithöchste in ganz Deutschland ist, fängt nicht nur die Funksprüche der Amateurfunker auf und schickt sie mit stärkerer Leistung weiter, sondern belohnt auch mit einem tollen Panorama der Schwäbischen Alb und der Alpen für den Aufstieg.

Öffnungszeiten: Täglich außer Dienstags, denn da hat das Wanderheim Ruhetag und der Turm ist nicht zugänglich

Eintritt: frei

Adresse: Stöcklewaldweg 1, 78120 Furtwangen

Webseite: stoecklewaldturm.de