Höher, schöner, weiter: Die schönsten Aussichtspunkte im Kreis Freudenstadt

Von spektakulären Wanderrouten bis hin zu hohen Türmen: Die folgenden Tipps erstrecken sich über den ganzen Landkreis Freudenstadt. Baiersbronn, Dornstetten, Loßburg, Horb am Neckar, Pfalzgrafenweiler, Bad Peterstal-Griesbach und natürlich auch Freudenstadt selbst bieten Aussichtsplattformen, die atemberaubende Ausblicke auf die Region gewähren.

Elbachseeblick – Baiersbronn

Der Ellbachseeblick bei Baiersbronn. Foto: Kübler

Seit August 2013 bietet die Aussichtsplattform Elbachseeblick in Baiersbronn einen spektakulären Blick auf den Ellbachsee. Auf dem 33 Meter langen Steg aus Douglasienholz kann man die Aussicht genießen und es sich auf den Sitzgelegenheiten auf der 6,4 Meter breiten Plattform gemütlich machen.

Lesen Sie auch

Die Plattform ist einen Kilometer von der Schwarzwaldhochstraße entfernt und durch verschiedene Wanderwege gut erreichbar. Doch wer nicht wandern gehen will, kann sich durch einen nahe gelegenen Pfad auf den Weg dort hin machen und den Tag am See genießen.

Friedrichsturm – Freudenstadt (auf dem Kienberg)

In der Kreishauptstadt befindet sich ein besonderer und historischer Aussichtspunkt, der einen Blick über die Stadt und den größten Marktplatz Deutschlands ermöglicht: Der Friedrichsturm. Der 1899 erbaute 25 Meter hohe Aussichtsturm wurde zum 300-jährigen Stadtjubiläum auf dem Kienberg errichtet. Die Aussichtsplattform ist durch die 122-stufige Wendeltreppe zu erreichen. Oben angekommen, erhält man nicht nur einen Blick über Freudenstadt, sondern auch einen freies Sichtfeld bis hin zur Schwäbischen Alb.

Der Friedrichsturm in Freudenstadt. (Archivfoto) Foto: Butschkus

Der Turm ist ganzjährig frei zugänglich und ein beliebter Zwischenstopp für Wanderer, die den Kienberg-Panoramaweg erkunden.

Skihang Stokinger – Freudenstadt

Der Skihang Stockinger in Freudenstadt ist nicht nur im Winter beliebt, sondern auch im Sommer ein schönes Ausflugsziel für Wanderer oder Menschen, die gerne picknicken. Der im Winter viel besuchte 400 Meter lange Skihang mit Schlepplift bietet in den warmen Jahreszeiten eine atemberaubende Aussicht. Der Hang wird von vielen vielseitig genutzt – sei es für Familienausflüge, um einen Drachen steigen zu lassen oder auch von Paraglidern, die den Hang als Startpunkt für ihre Flüge nutzen.

Königskanzel – Dornstetten

Die Königskanzel bei Dornstetten ist ein einzigartiger Aussichtsturm mit einer Höhe von 4,6 Metern und einer Breite von 5 Metern, von der aus man einen tollen Ausblick über Dornstetten und die Umgebung hat. Das Gebäude mit dem U-förmigen Umriss gewährt bei klarem Wetter die Sicht über das Glatttal und die Schwäbische Alb.

Die Königskanzel bei Dornstetten ist ein beliebter Anlaufpunkt für Spaziergänger und Wanderer. Foto: Privat

Der Aussichtsturm ist von einigen Hobbyfotografen viel besucht und ermöglicht es den ein oder anderen Sonnenuntergang einzufangen. König Wilhelm II. von Württemberg ließ diesen Turm anlässlich seiner silbernen Hochzeit 1911 feierlich einweihen.

Vogteiturm – Loßburg

Der moderne Vogteiturm in Loßburg wurde 2002 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schwarzwaldvereins eingeweiht. Die Aussichtsplattform auf 31 Metern Höhe ermöglicht einen 360-Grad-Panoramablick über die Region. Der beliebte Aussichtspunkt rundet die fünf Kilometer lange Wanderroute „AugenBlickrunde Loßburg Zauberland“ als Highlight ab. Als Ausflugsziel für Wanderer und Naturliebhaber wird die Aussicht häufig zum Erhaschen eines Blicks über die Region genutzt.Schütteturm – Horb am Neckar

Als historischer Wachtturm wurde der Schütteturm in Horb bereits 1422 zum Schutz während der Städtekriege errichtet. Der Standort des 26 Meter hohen Turms ist optimal, um einen Blick auf die Stadt Horb und das Neckartal zu werfen. Nach seiner Renovierung im Jahr 1900 ist er zum Aussichtsturm geworden.

Der Schütteturm in Horb ist 26 Meter hoch. (Archivfoto) Foto: Verein

Der Turm ist öffentlich zugänglich, allerdings erst nach Absprache mit der Stadt- und Touristeninformation.

Ruine Mandelberg – Pfalzgrafenweiler

Die in 1250 errichtete Burg Mandelberg in Pfalzgrafenweiler begeistert mit ihrem noch stehenden Bergfried mit einer Höhe von 35 Metern. Seit der Sanierung im Jahr 1975 wird der Turm als Aussichtspunkt genutzt und lockt die Besucher mit einem großzügigen Blick über das Waldachtal. Die bewegende Geschichte der ehemaligen Burg ist von wechselnden Besitzern und Kriegen geprägt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Seit 1970 ist sie im Besitz der Gemeinde Pfalzgrafenweiler und gilt seither als eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des Landkreises.

Der Klagstein – Bad Peterstal-Griesbach

Der markante Aussichtspunkt Klagstein in Bad Peterstal-Griesbach zieht Besucher mit seinem atemberaubenden Panoramablick an. Von dort aus kann man das obere Renchtal und die umliegende Landschaft sehen. Als Teil mehrerer Wanderrouten in der Gegend kann man von ihm aus auch den Griesbacher Wasserfall und die mystische Teufelskanzel erkunden.

Rinkenturm – Baiersbronn

Auf einer Höhe von 759,6 Metern befindet sich der Rinkenturm auf dem Rinkenkopf bei Baiersbronn. 1914 wurde der 23 Meter hohe Turm aus heimischem Buntsandstein erbaut. Über 96 Stufen kann man die Aussichtsplattform erreichen. Diese bietet einen beeindruckenden Blick über das Murgtal und die umliegende Region. Seit 1982 ist der Turm im Besitz der Gemeinde Baiersbronn.

Kammerlochwasserfall – Baiersbronn

Der Kammerlochwasserfall in Baiersbronn ist an warmen Sommertage ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Wanderer. Er entspringt in der Karwand des Kammerlochs und gilt als phänomenales Naturdenkmal. Durch die steile Karwand und die umliegende Waldlandschaft ist der Zugang zum Wasserfall anspruchsvoll, weshalb ein gutes Wanderequipment erforderlich ist. Doch es lohnt sich: Er bietet eine ruhige und ästhetische Atmosphäre, die man so wohl nur aus Filmen kennt.

Alpenblick – Loßburg

Der Aussichtspunkt Alpenblick liegt in Loßburg auf etwa 800 Metern über dem Meeresspiegel und ermöglicht so eine Aussicht über den Nordschwarzwald und darüber hinaus. Der Alpenblick lädt mit seinen vielen Sitzgelegenheiten als Wanderziel, Familienausflüge oder auch einfach nur zum Entspannen ein.