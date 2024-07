Höhepunkte der neuen Kultur-Spielzeit: Das Sams kommt nach Lahr – an einem Sonntag

Das Sams kommt nach Lahr – an einem Sonntag

1 Das ATZE-Musiktheater Berlin führt im Mai in Lahr „Eine Woche voller Samstage“ auf. Foto: Jörg Metzner

Auf eine Mischung aus Bewährtem und Experimenten setzt das Lahrer Kulturamt für die neue Spielzeit. Das Ziel: Qualität gewährleisten, aber auch neue Gäste anlocken. Das Programmheft präsentiert sich nun handlicher und übersichtlicher.









Es war ein Schock für das Kulturamt: Der Wasserschaden im Parktheater, den ein technischer Defekt in der vergangenen Woche auslöste, sorgte dafür, dass einige Veranstaltungen verlegt werden mussten. Nun, bei der Vorstellung des Programms zur neuen Spielzeit nach den Sommerferien, gab Erster Bürgermeister Guido Schöneboom Entwarnung: „Der Schaden, den die Sprinkleranlage angerichtet hat, ist doch nicht so gravierend. Wir sind guten Mutes, dass es überschaubar bleibt.“ Damit kann die neue Spielzeit kommen, für die das Kulturamt, so Schöneboom, wieder ein „gelungenes, abwechslungsreiches Programm“ vorbereitet hat. Inklusive einiger Neuheiten.