Höhepunkte 2026 in Baiersbronn: Genießerfestival neu im Programm

Die Baiersbronn Touristik hat ihr Jahresprogramm vorgelegt. Gäste wie Einheimische können sich auf viele Veranstaltungen freuen – von Bewährtem bis zu Neuem.
Auch in diesem Jahr präsentiert die Baiersbronn Touristik ein vielfältiges Programm rund um die Themen Biken, Wandern, Genuss und Kultur – darunter zahlreiche beliebte und wiederkehrende Formate. Bereits in vollem Gange seien zudem die Planungen für die großen Highlight-Veranstaltungen des Jahres, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.