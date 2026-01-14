Höhepunkte 2026 in Baiersbronn: Genießerfestival neu im Programm

Die Baiersbronn Touristik hat ihr Jahresprogramm vorgelegt. Gäste wie Einheimische können sich auf viele Veranstaltungen freuen – von Bewährtem bis zu Neuem.

Auch in diesem Jahr präsentiert die Baiersbronn Touristik ein vielfältiges Programm rund um die Themen Biken, Wandern, Genuss und Kultur – darunter zahlreiche beliebte und wiederkehrende Formate. Bereits in vollem Gange seien zudem die Planungen für die großen Highlight-Veranstaltungen des Jahres, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.

Schon zur Tradition geworden, wird die Fahrrad- und Wandersaison in Baiersbronn mit einem eigenen Bike- und Wanderhimmel-Fest eröffnet – diesmal am Sonntag, 17. Mai.

Schwarzwald- Marie geht auf Weltreise

Ab Mai gibt es dann auch ein Wiedersehen mit einer liebgewonnen kleinen Dame: In Baiersbronn geboren, schickt Diorama-Artist Oliver Schaffer die Playmobil-Schwarzwald-Marie auf Weltreise. Zu bestaunen ist die Ausstellung vom 22. Mai bis zum 13. September in der Eislaufhalle in Baiersbronn – und biete beste Unterhaltung für Groß und Klein, verspricht die Baiersbronn Touristik.

Als wahre Klassiker im Baiersbronner Veranstaltungskalender gelten außerdem die folgenden Veranstaltungen, auf die sich die Besucher Jahr für Jahr freuen dürfen.

Die beliebte Tonbachtal-Beleuchtung, bei der Tausende Lichter wieder die Wiesen und Bäche erleuchten und das Tal in ein romantisches Lichtermeer verwandeln, findet am Samstag, 25. Juli, statt.

Eine weitere feste Größe bildet die Burgunder-Nacht, die sich ganz im Zeichen edler Weine zeigt. In diesem Jahr findet sie erneut an zwei Tagen, am Freitag, 14., und Samstag, 15. August, statt.

Zum rollenden Museum der Automobilgeschichte verwandelt sich Baiersbronn einmal pro Jahr im Herbst. Die Baiersbronn Classic, die den Beinamen „Schwarzwaldrallye für Genießer“ trägt, wird von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. September, veranstaltet. Dann wird auch das Jubiläum des legendären Ruhestein-Bergrennens feierlich begangen, das erste Motorsportrennen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das sich heure zum 80. Mal jährt.

Als neuen Veranstaltungshöhepunkt kündigt die Baiersbronn Touristik für den Herbst das Baiersbronner Genießerfestival an, das von Montag, 19., bis Samstag, 24. Oktober, erstmals alle Freunde kulinarischer Genüsse einlädt und am Sonntag, 25. Oktober, mit der Baiersbronner Genussmesse seinen Höhepunkt findet.

Geführte Wanderungen, wie zum Beispiel das beliebte Format „Köstlich Wandern“, geführte Bike-Touren zu allerlei spannenden Zielen oder zahlreiche Familienveranstaltungen unter anderem in Murgels Spielhaus sind auch in diesem Jahr wieder im Veranstaltungsprogramm der Baiersbronn Touristik enthalten.

Weitere Informationen: Unter www.baiersbronn.de/veranstaltungen sind alle Veranstaltungen im Kalender aufgeführt. Dort finden sich auch weitere Informationen und die Möglichkeit, sich online anzumelden. Der Kalender werde sich weiter füllen, versichert die Baiersbronn Touristik.