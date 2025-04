Höhepunkt der Speedweek: Vor diesen Blitzern müssen sich Autofahrer in Acht nehmen

1 Der Blitzermarathon erreicht am Mittwoch seinen Höhepunkt. Foto: Daniel Löb/dpa

Der Blitzermarathon erreicht am Mittwoch seinen Höhepunkt. Auch in der Region Schwarzwald und Schwäbische Alb ist mit verschärften Kontrollen zu rechnen. Wir haben gesammelt, welche Blitzer-Typen es gibt – und wie diese erkannt werden können.









Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen. Wer öfter mal ein paar Kilometer zu viel auf dem Tacho hat, muss in der sogenannten „Speedweek“ besonders achtsam sein. Vom 7. bis zum 13. April führt die Polizei besonders an Unfallschwerpunkten und an bekannten Raser-Strecken Radarkontrollen durch – am Mittwoch, 9. April, ist der Höhepunkt des europaweiten Blitzermarathons.