12 Das gemeinsame Badnerlied der Trachtenkapellen Kirnbach und Lehengericht sorgte für gute Stimmung. Foto: muennich.de

Für das „Bollenhut-Feschd“ wurde ganz Kirnbach am Sonntag zu einer einzigen großen Festmeile. Es war der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen.









Link kopiert



Beim großen „Bollenhut-Feschd“ anlässlich des Gemeindejubiläums präsentierte sich das Kirnbach-Tal am Sonntag in all seinen Facetten. Neben dem Jubiläum 750 Jahre Kirnbach feiert die Gemeinde in diesem Jahr auch 50 Jahre als Wolfacher Stadtteil.