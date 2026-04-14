Höhengasthaus bei Seelbach: Der „Sternen“ auf den Hasenberg öffnet wieder an ausgewählten Ferientagen

Die Mietlocation wird wieder ein reguläres Restaurant – zumindest an ausgewählten Tagen. Das Konzept der „Pop-up-Woche“ kam über Ostern sehr gut an.
Als am späten Freitagabend die erste Pop-up Woche auf dem Höhengasthof „Zum Sternen“ auf dem Hasenberg zu Ende ging, stand der Familie um Oliver Göppert die Freude ins Gesicht geschrieben. „Wir waren total Überrascht über diese sehr große Resonanz und bereits zum Auftakt am Ostermontag konnten wir weit mehr als 200 Tagesgäste begrüßen“, berichtet Göppert. Auch die Tage danach habe auf dem Hasenberg ein reges Kommen und Gehen geherrscht. „Man sah, viele Stammgäste haben den ,Sternen’ einfach vermisst, so der Inhaber.