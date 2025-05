Höhenfreibad Streichen: Mitglieder des DLRG-Ortsvereins machen sauber

Haus der Volkskunst in Dürrwangen Auch ohne Maibaum wird in den Mai getanzt

Auch wenn wegen der Umleitung in diesem Jahr kein prächtiger Maibaum aufgestellt werden konnte – die Dürrwanger Volkstänzer ließen sich die Laune nicht verderben. Am Feiertag wurde in und ums Haus der Volkskunst gefeiert.