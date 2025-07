Zum 45. Mal werden am letzten Juliwochenende wieder die Flammen des Höhenfeuers in den Dobler Abendhimmel steigen. Es gab eine enge Abstimmung mit der Naturschutzbehörde statt.

Am Samstag, 26. Juli, und Sonntag, 27. Juli, veranstalten die Sportfreunde Dobel ihr Höhenfeuer samt sonntäglichem Oldtimertreff am Wasserturm, das längst ein echtes Volksfest für Dobler und viele Hundert Menschen aus der Region geworden ist.

Einsatz Das Waldteam arbeitet schon seit Ende April an den Vorbereitungen. Holz im Wald einschlagen, entasten, transportieren. Der Unterbau des an die 20 Meter hohen Holzstoßes wurde im Mai und Juni aufgeschichtet.

Lesen Sie auch

Gefühlvoll und zielgenau

Fast jeden Samstag gab es einen Einsatz, wie Willi König berichtet. Sein Waldteam, zu dem auch Stefan König, Gerd Pagel und Carsten Walz gehören, ist in diesem Jahr frisch verstärkt worden durch Robert Fröhlich, Holger König und Dirk Weinstock. Und natürlich dürfen die „Maschinenbediener“ nicht fehlen: Werner Schaible mit seinem MB Trac und Karl-Heinz Neuweiler, der mit dem Radlader die Holzstoß-Stangen so gefühlvoll und zielgenau anreicht, als seien es Mikadostäbchen.

„Bis übernächsten Samstag wollen wir fertig werden“, wünscht sich Willi König weiterhin lieber heißes als regnerisches Wetter. Der Aussichtsbalkon, das Sahnestück, kommt zum Schluss.

Jede Stange an ihren Platz! Das Waldteam im Einsatz am Wasserturmhang. Foto: Gegnheimer

Naturschutzbehörde Die Planung des Höhenfeuers fand in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde am Landratsamt in Calw statt, berichtet Vereinschef Markus Treiber. Von dort habe man ein Lob bekommen dafür, 2024 sämtliche naturschutzrechtlichen Auflagen erfüllt zu haben.

Wie bekannt, waren zuvor Bedenken zur Belastung der Natur an die Behörden herangetragen worden.

Der Bericht des von der Gemeinde seither beauftragten, unabhängigen Prüfers zum jährlichen Scoping habe grünes Licht für die diesjährige Veranstaltung ergeben.

Feuerwehr vor Ort

Vereins-Zusammenarbeit So freuen sich die Sportfreunde bei aller Arbeit nun auf ihr großes Festwochenende, das einmal mehr in Kooperation mit anderen Dobler Vereinen und Organisationen stattfindet. Natürlich wird die Feuerwehr vom Entzünden bis zum Niederbrennen des Holzstoßes aktiv vor Ort sein. Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr mit Bewirtung im und ums große Festzelt. Musikalische Unterhaltung gibt’s von der Coverband „Lucky Punch“ aus Bad Wildbad. Der Holzstoß wird wie immer mit Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Unsere Empfehlung für Sie Events in Dobel Jetzt gibt es Auflagen Geschützte Flächen: Werden die traditionellen Veranstaltungen auf der Sonneninsel dieses Jahr stattfinden?

Am Sonntag ist Festbeginn um 11 Uhr, dazu unterhalten die Blaskapelle des Musikvereins sowie der TSV Dobel mit Tanzeinlagen. Dazwischen übernehmen die „Gruibinger“. Und natürlich sind, begrüßt vom langjährigen Organisator Neuweiler und seinem Team, jede Menge Traktoren, Unimogs, Motorräder und Pkw-Old- und auch der eine oder andere Youngtimer zu bestaunen.