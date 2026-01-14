Höfener lebt für Feuerwehr: Diese Auszeichnung geht Großmann „unter die Haut“

Sein Beruf und sein Ehrenamt begleiten Wilhelm „Willi“ Großmann, seit er ein junger Mann war. Für Letzteres hat er vom Land Baden-Württemberg einen besonderen Preis verliehen bekommen.
Holz und Feuer: Die hat Willi Großmann in gewisser Weise in die Wiege gelegt bekommen. Seit 1890 betreibt seine Familie eine Zimmerei in Höfen, sein Vater führte sie in dritter Generation. Außerdem war er Kommandant der Höfener Feuerwehr. Dass der Sohn eine Ausbildung zum Zimmermann absolvierte und zudem eine als Schreiner, war also keine Überraschung. Genauso wenig wie sein Interesse an der Feuerwehr.