Höfener Etat 2026: „Aber der Haushalt ist immer noch schlecht“

Die Rücklagen schwinden, für Investitionen muss Höfen Kredite aufnehmen. Investitionen sind nur möglich bei hohen Zuwendungen, oder wenn Aussicht auf schnelle Amortisation besteht.
Der Höfener Gemeinderat hat am Montagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2026 verabschiedet. Geplant sind demnach ordentliche Erträge von 5,6 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von 6,9 Millionen Euro. Unter dem Strich bleibt ein Defizit von 1,3 Millionen Euro, das mangels Rücklagen aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden muss.