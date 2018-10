Höfen Zwei Lokale im Oberen Enztal schließen

Zwei Lokale, die bisher den Vorzug hatten, an ihren Öffnungstagen durchgehend warme Küche zu bieten, machen gerade im Oberen Enztal dicht. Die Betreiber der Gaststätte "Karle und Dieter" im Vereinsheim des VfL Höfen streben in Richtung Ruhestand. Im Kurparkrestaurant in Bad Wildbad ist seit Anfang des Monats Winterpause.