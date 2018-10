Höfen Zwei Etappen auf dem Ostweg

Für die 20 Kilometer lange Wanderung nach Bad Teinach am zweiten Tag hatten sich noch drei weitere Wanderfreunde zur Gruppe gesellt. In Bad Liebenzell ging es durch den schönen Kurpark mit seinem Apothekergarten, bevor die Strecke über schöne Waldwege entlang der Nagold, die Wolfschlucht hinauf und nach Hirsau führte, wo ein Rundgang durch die wunderschöne Klosteranlage nicht fehlen durfte. Der Wanderweg führte mitten durch Calw und über den Marktplatz. Die Aussicht am Gimpelstein belohnte dann für den heftigen Anstieg. Weiter ging es über schöne Pfade, am gruseligen Henkersplatz dem "Schafott" vorbei zum Wildgehege und nach Zavelstein. Nach der Pause im Wanderheim ging es vorbei an den Krokuswiesen ins ehemals kleinste Städtle Baden-Württembergs: Zavelstein mit seiner Burgruine. Ein kurzer Pfad führte nun steil hinunter nach Bad Teinach und dann mit der Bahn wieder zurück zum Ausgangsziel Bad Liebenzell.