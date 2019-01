Höfen (hms). Der Landkreis Calw hat eine vielseitige Geschichte. Diese ist vielerorts auf beschilderten Wegstrecken dokumentiert. Beim "Höfener Mittwoch" im Kursaal des Rathauses in der Enztalgemeinde gibt es dazu am Mittwoch, 16. Januar, ab 19.30 Uhr einen Vortrag mit dem Titel "Historische Themenpfade erzählen Geschichte(n)". Bei der von der Volkshochschule Calw in Zusammenarbeit mit der Touristik Höfen angebotenen Veranstaltung berichtet Hans Schabert in Wort und Bild, wo im Landkreis überall derartige Spaziergänge in die Vergangenheit möglich sind. Auf der Leinwand werden aus den überraschend zahlreichen Orten auch Tätigkeiten oder Ereignisse vergangener Tage angesprochen und mit Darstellungen und Bildern auf der Leinwand unterstrichen. Bequem lässt sich so die Heimatgeschichte in bunter Folge im Vortragssaal "erwandern". Auch Höfen hat einen "Historischen Rundgang", wie der Weg dort im speziell darauf abgestimmten Ortsplan benannt ist. Aufklärung gibt es beispielsweise darüber, warum das evangelische Pfarrhaus neben der Kirche als Halt angeboten wird, welche Besonderheiten der Friedhof im Ort birgt oder was es mit dem Amerikanerwäldle auf sich hat. Beim Rundgang in Calmbach wird geklärt, warum die Rössleswirtin als Brunnenfigur zu entdecken ist. Auch auf alte Tätigkeiten, an die auf dem Fautsburgpfad oder anderswo erinnert wird, geht der Referent ein.