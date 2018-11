Höfen VfL-Sportheim:"Karle und Dieter" hören auf

Nicht nur älteren Menschen, denen "Karle & Dieter" das Essen ins Haus lieferten, werden sie fehlen. Außer diesem noch bis zum Monatsende laufenden besonderen Service werden auch viele Besucher des Lokals das Nicht-Alltägliche, oft auf die Jahreszeit oder den Anlass abgestimmte, vielfältige Angebot an Wild, den Grünkohl, das Grillen oder das Gänseschmalz vermissen. War nachmittags einmal Flaute, konnte man beide neben der Theke bei einer Schorle am Stammtisch antreffen. Gleich ging Karle auf die Kunden zu, Dieter machte sich in Richtung Küche auf.

Die Chance, sich eine Erinnerung etwa aus der stets gefälligen Dekoration zu sichern oder ein praktisches Elektrogerät zu erstehen, haben Interessierte noch: Am 23. und 24. November wird in der Gaststätte von 10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt geboten. Dieser findet allerdings ohne Ausschank oder Imbissangebot statt.