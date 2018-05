Höfen Thomas Braune ist klarer Favorit

Höfen. Entsprechend entspannt gibt auch er sich im Wahl-Endspurt. Aufgeregt sei er eigentlich nicht. Seine 47,3 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang sind wahrscheinlich auch ein gutes Polster. Aber darauf ausruhen mag Braune, immerhin amtierender Erster Bürgermeister-Stellvertreter in Höfen und aktives Gemeinderats-Mitglied, sich auch nicht. Auch er hat noch einen neuen Werbe-Flyer im Köcher, den er kurz vor der Wahl an alle Höfener Haushalte verteilen wird. Was drin stehen werde? "Das kann ich natürlich noch nicht verraten." Dann wäre ja der Überraschungs-Effekt weg.

Aber vielleicht will er ja auch nur schauen, was seine beiden Höfener Mitbewerber Carsten Dachner und Heiko Stieringer in ihren Flyern so ansprechen werden – um darauf eventuell noch reagieren zu können. Und wieder: So tief die Freundschaft der drei Bürgermeister-Kandidaten auch ist, bei dieser Wahl schenken sie sich nichts. War das früher auf dem Fußballfeld auch so – bei ihrer gemeinsamen Zeit beim VfL Höfen? Auf welcher Position er denn da gespielt habe?

"Rechter Verteidiger", erzählt Braune. Der ob seines Namens und dieser Position aber da ausdrücklich keine politische Positionierung repräsentiert sehen will: "Um Gottes Willen!" Er habe dann später auch viel länger im Tor gestanden, das sei seine eigentliche Bestimmung auf dem Fußballplatz gewesen. Dachner und Stieringer waren je nach Aufstellung und Mannschaft seine Vorstopper, die die gegnerischen Mittelstürmer aufhalten sollten. "Ich war dann der, der den Kasten sauber hielt." Was ja nicht die schlechteste Metapher für einen Bürgermeister-Kandidaten sei.