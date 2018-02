Höfen Termin für Bürgermeisterwahl steht

Am ersten Mai-Sonntag, 6. Mai, soll deshalb die Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde an der Enz stattfinden. Eine eventuell notwendig werdende Neuwahl wird am 27. Mai durchgeführt, falls im ersten Wahlgang nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf eine Person entfallen.

"Die Stellenausschreibung erfolgt am Freitag, 23. Februar, sodass am Samstag die Bewerbungsfrist startet", kündigte Buchelt eine entsprechende Anzeige im Staatsanzeiger Baden-Württemberg an.

Buchelt leitet den Ausschuss