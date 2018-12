Höfen Stimmungsvolle Weihnachtsfeier

Und auch für das kommende Jahr hat sich das Team des Seniorenkreises wieder einiges einfallen lassen. Schon beim zweiten Treffen geht es mit der Höfener Fotografin Verena Locher, die die Senioren im vergangenen Jahr mit Bildern aus Afrika begeisterte, ans "andere Ende der Welt". Im März wird ein Mitarbeiter der Polizeidirektion Calw über die Möglichkeiten der Einbruchsprävention informieren, ein Thema, das auch im beschaulichen Nordschwarzwald nicht zu vernachlässigen ist.

Für eines der Treffen im Juni ist es gelungen, eine Sondergenehmigung zu bekommen, um mit dem Auto zur Grünhütte zu fahren. Eine Gelegenheit für alle, die den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können, das Ergebnis der umfangreichen Umbauarbeiten in Augenschein zu nehmen. Im Juli wird wieder eine viertägige Ausfahrt stattfinden, die durch Mainfranken nach Bamberg als Standquartier führt. Dort gibt es in und um Bamberg herum viel zu sehen, und neben geführten Besichtigungen wird es auch Zeit zur individuellen Erkundung geben. Nach der Sommerpause steht das 40-jährige Jubiläum des Seniorenkreises im Zentrum, das am 24. Oktober gefeiert wird. Anstelle eines Festaktes wird es gemeinsames Frühstück geben, zu dem neben den Mitgliedern und Freunden des Seniorenkreises alle Höfener Senioren eingeladen werden. Frisch gestärkt geht es für diejenigen, die mitfahren wollen, nach Gundelsheim, wo ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. Und schließlich steht am Ende des Jahresprogramms wieder eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Musik und guten Gesprächen.