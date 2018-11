Höfen Schöne Zeit im Zillertal erlebt

Begrüßt wurde die 35-köpfige Gruppe im Hotel Gasthof Bräu. Das Ziel am zweiten Tag war Rosenalm. Mit der Rosenalmbahn in Zell am Ziller ging es hinauf in die Bergwelt (1750 Meter).

Oben angekommen, gab es unterschiedliche Wege – je nach Schwierigkeitsgrad. Am Spätnachmittag fuhren die Ausflügler erledigt und zufrieden nach Zell ins Hotel Bräu zurück.

Am Abend nach dem Essen hatte der Reiseleiter eine Überraschung für die Gruppe parat. Ein Musikantenduo spielten Lieder aus ihrer Heimat mit Gitarre und Akkordeon.