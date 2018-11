Höfen Rekordzahl an Ausstellern bei Markt

Höfen. "Mit 36 Ausstellern können wir einen neuen Rekord verzeichnen", freute sich Markt-Organisatorin Marion Leininger vom Höfener Bartclub. Gemeindehalle und Haus des Gastes waren am Wochenende dicht besetzt. Die Gäste konnten sich über eine vielfältige Angebotspalette an Selbstgemachtem freuen. Am Samstagnachmittag tröpfelte der Besucherstrom noch ein wenig, doch zunehmend wurden es mehr. Am Sonntag gab es regen Betrieb rund um das beliebte deftige Sauerbraten-Mittagessen des Bartclubs.

Die erstmals knackige Kälte bescherte Herta Schreiber aus Ebhausen regen Zuspruch, die eine Auswahl an bunt Gestricktem mitgebracht hatte. Für den Zipfelmützenschal und die "abklappbaren" Handschuh-Stulpen interessierte sich eine Dame aus Stuttgart, die sich derzeit als Klinikpatientin in Bad Wildbad aufhält. Patricia Hörth aus Bad Wildbad hatte ihre Glas- und Töpferarbeiten ansprechend dekoriert. Gerne erklärte sie auf Wunsch die Herstellung ihrer filigranen Glasskulpturen, die durch das Erhitzen von um ein dünnes Metallrohr gewickeltem Glas an offener Flamme entstehen. Sabine Eichberger aus Calmbach bestaunte auch Hörths fein gearbeitete Lesezeichen aus Metall und gestand: "Ich hab schon kräftig eingekauft!"

Selbstgenähte Mützen