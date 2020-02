Höfen Regen lässt Hang bei B 294 abrutschen

Höfen - Starke Regenfälle haben den Hang zwischen der Bundesstraße B 294 und der Flößerstraße am Montagnachmittag abrutschen lassen. Das erinnert an das Jahr 2013, als die Erde am gleichen Hang nur wenige Meter weiter in Richtung Calmbach ebenfalls abrutschte. Für die Flößerstraße gibt Bürgermeister Heiko Stieringer vorerst Entwarnung.