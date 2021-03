1 Die Freibäder im Oberen Enztal sollen voraussichtlich am 13. Mai öffnen. Foto: Archiv

Die Bürgermeister aus Höfen, Neuenbürg und Bad Wildbad stimmten sich über die Freibadsaison 2021 ab, teilt der Bad Wildbader Bürgermeister Klaus Mack mit.

Oberes Enztal - Höfen und Neuenbürg werden laut Mack voraussichtlich am 13. Mai öffnen, das Waldfreibad in Calmbach am 1. Mai. Sofern es die Corona-Verordnung bis dahin hergibt, soll es wie 2020 einen Zwei-Schichtbetrieb und eine Personenbegrenzung im Bad und im Becken geben. Jahreskarten und Verbundkarten werde es nicht geben.

Das Bad soll wieder über Online-Tickets buchbar sein. "Wir freuen uns, dass unsere Pächter des Kiosks wieder mit an Bord sind. Eine endgültige Entscheidung, ob und in welcher Form das Bad betrieben werden kann, wird vermutlich Mitte April möglich sein", schreibt das Bad Wildbader Stadtoberhaupt weiter.