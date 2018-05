Höfen Neue Flutlichtanlage am Sportplatz

Das Wasserkraftwerk T 164 an der Enz gehört mit zu den ältesten Anlagen im Enztal. Es gehörte zu den Fabrikanlagen auf der Bruckwiese und wurde 1890 gebaut. Die Anlage, die in Privatbesitz ist, soll nun auf den technisch neuesten Stand gebracht werden. Dazu soll auch ein Fischaufstieg gebaut und ein Mindestwasserabfluss in die Enz sichergestellt werden. Für die Wehranlage benötigt der Betreiber zudem eine kleine Grundstücksfläche von der Gemeinde auf der Ostseite des Flusses. Der Gemeinderat stimmte dem Umbau und der Ertüchtigung der Wasserkraftanlage zu. Durch die Fischtreppe ist dann die Enz bis über Höfen hinaus für Fische passierbar. Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr ebenfalls eine Fischtreppe für ihr Kraftwerk gebaut.

Weil auf den Wegen im Kurpark oder Freibad keine Unkrautvernichtungsmittel mehr ausgebracht werden dürfen und auch das Abbrennen der Unkräuter nicht mehr erlaubt ist, möchte Bauhofchef Fritz Ochner ein Dampfstrahlgerät anschaffen, mit dem die Wege in Ordnung gehalten werden können. Ein solches Gerät könnte auch zur Reinigung der Hochwassermauer eingesetzt werden, wie Gemeinderat Hartmut Koch anregte. Schultes und Bauhofmitarbeiter ließen sich am Dienstagvormittag im Kurpark das Gerät "Weedkiller" der Firma Dibo, das rund 30 000 Euro kosten würde, vorführen. Am Freitag wird es die Vorführung eines weiteren Fabrikats geben.