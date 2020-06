Höfen Nach Hangrutsch hat sich auf B 294 kaum etwas getan

Höfen - Seit der Hang in Höfen zwischen der Flößerstraße und der B 294 im Februar abgerutscht ist, hat sich nicht viel getan. Noch immer steht an der Bundesstraße die Absperrung, die Erde ist nicht abtransportiert – und der Hang nicht gegen weitere Rutschungen gesichert. Immerhin, so sagt Höfens Bürgermeister Heiko Stieringer im Gespräch mit unserer Zeitung, gebe es derzeit keine akute Gefahr einer weiteren Rutschung. Deshalb wurde auch die Tempo-30-Beschränkung wieder aufgehoben.