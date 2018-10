13 Wanderfreunde des Schwarzwaldvereins Höfen waren mit Helga Schwarz im Kraichgau unterwegs. Belohnt mit einer tollen Fernsicht und ohne Regen wanderte die Gruppe von Mühlbach zur Ravensburg. Bei stürmischem Wind ging es hinunter nach Sulzfeld, dann wieder bergauf. Nach der Mittagsrast – mit herrlichen Ausblicken auf die Weinberge und vorbei an Kürnbach – wanderte man über einen Waldlehrpfad und das Eppinger-Linien-Wegle wieder zurück zum Mühlbacher See. Nach der Einkehr im Ratsstüble in Sulzfeld und dem Dankeschön von Tanja Zimmermann an Schwarz ging es nach Hause. Foto: Verein