Höfen Luftkurort will künftig "Waldbaden" anbieten

Wie von Carmen Mattheis und von Bürgermeister Heiko Stieringer zu hören war, werden die Schilder für die einzelnen Stationen vom Höfener Unternehmen Wöhr hergestellt, und zwar aus Aluminium in einer Größe von 50 mal 70 Zentimeter. Die Anbringung erfolgt in Kooperation mit der den Gemeindewald betreuenden Forstrevierleiterin Edda Röntgen. Der Besuch des Kur-und Heil-Weges kann unter Anleitung in der Gruppe oder auch individuell erfolgen. Wie weiter zu erfahren war, finanziert sich das Projekt weitestgehend über Spenden und Sponsoren und mit der Unterstützung des Forstes wie etwa mit der Bereitstellung von Baumstämmen. "Wir freuen uns, unseren Gästen unser schönes Fleckchen Natur auf diese Weise näher zu bringen", ist dazu in der von der Verwaltung erstellten Sitzungsvorlage zu lesen.

Hartmut Koch sah in der Nutzung des künftigen Kur- und Heilweges eine "Entschleunigung der modernen Art" und begrüßte das Projekt. Wilhelm Großmann berichtete über seine Erfahrungen mit Besuchen ähnlicher Einrichtungen und regte an, für den Weg auch Angebote und Aktionsmöglichkeiten für Familien mit Kindern vorzusehen, wofür sich Mattheis allerdings unter dem Aspekt der speziellen Zielsetzung und Charakteristik des Weges nicht groß begeistern konnte. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, das Projekt zu unterstützen und die weiteren Maßnahmen kostenneutral zu gestalten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hoffte Mattheis auf die Vorstellung und Eröffnung des neuen Höfener Kur- und Heilweges bereits im August oder September dieses Jahres.

Einwohnerzahl hat sich um 25 verringert

Unter dem Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" informierte Bürgermeister Heiko Stieringer über die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg für die Gemeinde Höfen. Danach hat sich die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem 30. September 2019 durch Wegzüge um 25 Personen auf 1730 verringert.