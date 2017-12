Höfen Kollegen bedauern Rücktritt von Holger Buchelt

Einzige Zuhörerin bei der öffentlichen Sitzung war Buchelts Ehefrau Susanne Fritz-Buchelt.

"Meine Damen und Herren, was jetzt kommt, fällt mir schwer", eröffnete Buchelt die Ankündigung seines Rücktritts und fügte an: "Ich werde die laufenden und die kommenden Projekte nicht mehr so wie bisher begleiten können. Ich bin etwas ernsthafter krank, als ich es wahrhaben wollte. Aber zur Klarstellung: Ich bin ernsthaft krank, nicht todkrank".

So bleibe ihm nun, für einen möglichst reibungslosen Übergang zu sorgen. Wolle er doch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt sei. "Ich lege daher mein Amt als Bürgermeister mit Ablauf des 31. Juli 2018 nieder", erklärte Holger Buchelt. Damit bleibe genügend Zeit, um eine Wahl durchführen und alles geordnet übergeben zu können. Verbunden sei damit auch die Übergabe der Funktion des Vorsitzenden des Trägervereins Kindergarten, die mit dem Amt des Bürgermeisters verknüpft sei.