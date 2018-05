Höfen Idyllisches Dörfchen erhalten

Höfen. "Unabhängig, unbestechlich, ehrlich und bürgernah." So beschreibt sich die parteilose (Aufdeckungs)-Politikerin Friedhild Miller in ihrem Lebenslauf selbst. Und deshalb brauche sie auch keinen Chefsessel im Rathaus, denn sie wolle "eine Bürgermeisterin zum ›Anfassen‹ sein". Die 48-Jährige kam beruflich bereits viel herum. Managerin bei einer Gebäudereinigungsfirma, Kontoristin bei Mercedes Benz in Sindelfingen oder freie Handelsvertreterin für Vertrieb von Ofen, Kaminen und Solar.