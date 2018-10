Höfen Höfen – "was für ein toller Ort"

Wichtig sei für ihn, so Stieringer, dass die Ausschreibung der Stelle als Höfens Kämmerer eine gute Resonanz bei Bewerbern fand. Wie berichtet, wird die 24-jährige Finanzverwaltungsfachfrau Lena Rehklau künftig die Leitung des Höfener Finanz-Ressorts übernehmen. Sie arbeitet derzeit noch für die Gemeinde Gundelfingen. Damit sie ihren Dienst in Höfen – wie von Stieringer angestrebt – spätestens Anfang November aufnehmen kann ("damit wir den neuen Haushalt noch pünktlich hinbringen"), war vom neuen Bürgermeister "einige Überzeugungsarbeit" beim Noch-Dienstherren von Rehklau zu leisten. Denn der sei gar nicht erbaut, die versierte Finanzexpertin zu verlieren. Doch anstatt sich über die zusätzliche Arbeit mit den zusätzlichen Telefonaten zu ärgern, freut sich Stieringer eigentlich nur. Denn: "Das alles ist doch eine tolle Bestätigung, was für ein toller Ort zum Arbeiten Höfen ist."

Wieder diese pulsierende Energie. Diese fast unmenschliche, auf eine positive Weise auch kindliche Begeisterung bei Stieringer für sein neues Amt. Die Frage danach macht ihn ein bisschen ruhiger. Zumindest für einen Moment: "Im Augenblick rettet mich oft meine – vielleicht wirklich kindliche – Neugierde. Ich will hier alles verstehen können, habe keine Angst davor, auch mal richtig dumme Fragen zu stellen." Für diese "Lernphase" werde er sicher noch mindestens die nächsten zwölf Monate im Amt brauchen. "Bis ich hier der Vollprofi bin." Aber "das ist okay."

Wobei der "Ernst" im Amt darauf keine Rücksicht nimmt. Das weiß Stieringer. Mindestens noch in diesem Jahr wird es den Spatenstich für die neue Mehrzweckhalle in Höfen geben. "Muss!" Denn sonst gingen gewährte Fördermittel verloren. "Die wollen was sehen." Zumindest an dieser Front gäbe es null Schonfrist. Weshalb Stieringer diesen "großen Akt" am liebsten noch in diesem Oktober realisieren möchte. So schnell wie möglich eben. Damit es Fortschritte gibt. Auch die weitere Erschließung von drei zusätzlichen Baugrundstücken an der Straße "In den Laupenwiesen" steht in den Startlöchern. Man merkt – es gibt nur eines, was Heiko Stieringer als Bürgermeister wirklich nervös machen könnte: "Die Höfener und ihre in mich gesetzten Erwartungen zu enttäuschen." Auch das ist kein einstudierter Lehrsatz. An dieser Stelle ist Stieringer bedingungslos ehrlich, vielleicht sogar verletzlich.

Wie von ungefähr kommt er daher jetzt auf seine Familie zu sprechen. "Die macht toll mit, hält mir den Rücken frei" – auch wenn es mal, wie derzeit so oft, später wird im Höfener Rathaus. "Das ist schon eine sehr, sehr intensive Zeit." Die aber eben nicht auch ohne "echte Highlights" sei. Stieringer berichtet von seinem ersten Einsatz als Standesbeamter, seiner ersten Hochzeit für ein junges Paar aus Ludwigsburg. "Eine wirklich tolle Erfahrung!" Zuvor musste er "im Eilverfahren", weil die eigentliche Höfener Standesbeamtin verhindert war, formal für das Amt öffentlich bestellt werden. Die Trauung selbst fand dann bei Traumwetter im Freien statt. Die Festgäste seien zu Tränen gerührt gewesen; auch für ihn "ein sehr bewegender Moment". Weshalb man vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen kann, dass hier ein Mann wirklich ganz und gar seinen absoluten Traumjob gefunden zu haben scheint.