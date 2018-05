Höfen Heiko Stieringer ist Bürgermeister

Höfen. Zum Schluss war die Spannung in Höfen so explosiv wie die schwüle Gewitterluft, die am Sonntag den ganzen Tag über den Nordschwarzwald fest in Griff hatte: Würde Thomas Braune seiner Favoriten-Rolle aus dem ersten Wahlgang gerecht werden, wo er noch mit nur 21 Stimmen an der absoluten Mehrheit gescheitert war? Oder könnte Heiko Stieringer, im ersten Durchgang am 6. Mai noch gut zehn Prozentpunkte hinter Braune, seinen arbeitsreichen Schlussspurt im Wahlkampf doch noch mit Erfolg krönen und den Sieg einfahren?

Einfach nur sprachlos

Am Ende hatte es Stieringer – vermutlich dank seines extrem engagierten Wahlkampfes in den vergangenen drei Wochen – doch noch geschafft, die Stimmung in Höfen zu seinen Gunsten zu drehen. "Ich bin einfach nur sprachlos. Und natürlich überglücklich, dass es nun doch für mich gereicht hat", so ein sichtlich überwältigter Wahlsieger kurz nach Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses durch Wahlleiter und Noch-Bürgermeister Holger Buchelt im Hof des Höfener Rathauses. Die Höfener feierten ihren künftigen neuen Bürgermeister Heiko Stieringer, der die Wahl formal direkt annahm, im Anschluss mit einer zünftigen Wahlparty. Die beiden anwesenden Wahl-Verlierer Thomas Braune und Carsten Dachner waren mit die ersten Gratulanten des Wahlgewinners und wünschten Stieringer alles Gute für sein neues Amt.